- Misiunea „Crew-6”, aflata la bordul rachetei Dragon Endeavour a SpaceX, a amerizat luni, 3 septembrie, in Oceanul Atlantic, in largul coastelor Floridei din SUA, la ora 12:15 am (07.15 ora Romaniei), dupa circa 17 ore de la desprinderea de Stația Spațiala Internaționala (ISS), a anunțat luni dimineața…

- Departamentul de Justiție al SUA a dat in judecata compania de rachete și sateliți SpaceX, deținuta de Elon Musk, pentru ca ar fi discriminat solicitanții de azil și refugiații la angajare, noteaza Reuters. “Procesul susține ca, cel puțin din septembrie 2018 pana in mai 2022, SpaceX i-a descurajat in…

- Elon Musk este unul dintre cei mai cunoscuti si mai influenti oameni din lume, dar si unul dintre cei mai bogati. Fondatorul Tesla, SpaceX si Neuralink are o avere estimata la peste 200 de miliarde de dolari, dar nu se multumeste cu asta. El isi investeste o parte din banii sai in proprietati imobiliare…

- Mongolia a acordat doua licente SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a opera ca furnizor de servicii de internet prin intermediul satelitilor de pe orbita joasa, a anuntat vineri guvernul acestei tari, potrivit Reuters. Milioane de utilizatori de internet din Mongolia vor avea acces la conexiuni de…

- Inteligenta artificiala (AI) ameninta omenirea cu o posibila „extinctie”, previn mai multi experti si antreprenori din acest sector de activitate aflat in plin avant, care fac apel la constientizarea riscurilor. Insa acest scenariu catastrofal si inca indepartat este oare credibil, se intreaba jurnalistii…

- Misiunea spațiala Transporter-8 a companiei SpaceX fondata de Elon Musk a reușit sa scrie istorie pe 12 iunie, aceasta a fost a 200 lansare de succes. Racheta Falcon 9 avand la bord 72 de sateliți a fost lansata de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg la ora locala 14:34.

- Noul CEO Twitter, Linda Yaccarino, și-a prezentat planurile pentru „Twitter 2.0.”, dupa ce a preluat funcția de la Elon Musk in urma cu o saptamana, noteaza BBC. Ea spune ca firma are „misiunea de a deveni cea mai precisa sursa de informații in timp real din lume”. De cand Musk a cumparat Twitter anul…