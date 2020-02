Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 si favorita numarul 1, a castigat, sambata, turneul de la Dubai pentru a doua oara in cariera, reusind sa obtina al 20-lea titlu in circuitul WTA. Ea s-a impus in fata sportivei Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7/5). Dupa meci, Halep a declarat…

- Finalista la Australian Open (in semifinale a trecut de Simona Halep), Garbine a avut in serviciu cea mai importanta arma, iberica servind precis aproape de fiecare data cand a avut nevoie. Nu a uitat tenisul Jocul lui Kim nu a aratat deloc rau contra ibericei. Belgianca nu a uitat tenisul, a avut lovituri…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a vorbit astazi despre retragerea din circuit, inainte de plecarea spre Dubai, unde sportiva noastra va participa la turneul WTA Premier. „Am 28 de ani, o sa implinesc 29 anul acesta. E normal sa fiu pe final de cariera, am deja 10 ani de activitate sau chiar mai mult.…

