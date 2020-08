Mioveniul este tot mai aproape de Liga Florilor

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul CS Dacia Mioveni 2012 și-a asigurat criteriul U21 printr-un nou transfer. Echipa de handbal a Mioveniului va juca in Turneul Final pentru promovarea in Liga Florilor! De curand, interul stanga Andreea Gabriela Preduca s-a alaturat echipei. Andreea implinește in noiembrie 20 de ani. A jucat ultima…

- Federatia Romana de Handbal a decis, in sedinta Consiliului de Administratie, ca Turneul Final al Cupei Romaniei va avea loc, in 15-16 august, la Constanta. HCDS va juca in semifinalele turneului Final Four al Cupei Romaniei cu Politehnica Timisoara, in timp ce, in celalalt meci din „careul de asi”,…

- Consiliul de Administratie al FRH a susținut miercuri, 10 iunie 2020, o ședința-maraton de 9 ore! Consiliul de Administratie al FRH a respins contestația depusa de CSM București cu privire la clasamentul final al Ligii Florilor MOL. SCM Ramnicu Valcea ramane pe primul loc, iar CSM Bucuresti pe locul…

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis, ieri, modalitatea de desfașurare a turneelor finale din Divizia A, care conteaza pentru promovarea in Liga Naționala. Practic, este vorba despre o comasare a turneelor semifinale și a celor finale intr-unul singur. Echipele care au…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti a intrat in cantonament, la Plopeni, de la inceputul acestei saptamani. „Bufnițele” au efectuat, conform normelor in vigoare, primul test pentru depistarea COVID-19, precum și controlul medical pentru reluarea antrenamentelor in cadrul bazei…

- In urma cu o saptamana, Federația Romana de Handbal a luat in sfarșit o decizie in ceea ce privește sezonul actual. S-a hotarat ca in Liga Zimbrilor și in Liga Florilor sa nu se acorde titlul de campioana. Luandu-se act de clasamentul actual, Dinamo a terminat intrecerea pe primul loc la masculin, ...

- Sezonul 2019-2020 la handbal se indreapta catre un final și in Romania, astazi, in cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Federației Romane de Handbal, urmand sa se decida modul in care se vor incheia competițiile naționale. In urma șendițelor de consultare de saptamana trecuta, dintre conducatorii…