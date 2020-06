Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile, examenele de titularizare și definitivat pentru profesori au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, astazi Ministrul Educației, Monica Anisie, a fost anunțul cu privire la reluarea acestora!

- Ministrul Sanatatii a declarat faptul ca examenul pentru definitizare in invatamant se va tine in acest an si va avea loc pe 22 iulie. In ceea ce priveste examenele de titulirazare, acestea se vor relua la finalul starii de alerta. Citeste si: S-a decis! Concursurile de titularizare pot fi…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat marti ca examenele de titularizare vor fi reluate la finalul starii de alerta, insa cele pentru definitivat vor avea loc in luna iulie.

- Monica Anisie a explicat ca revenirea elevilor la cursuri se va face in momentul in care Comitetul pentru Situatii de Urgenta va spune ca atat elevii cat si cadrele didactice nu se afla intr-un pericol in momentul in care vor reveni in spatiul scolii. "In scenariul in care vom reveni la cursuri in momentul…

