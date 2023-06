Stiri pe aceeasi tema

- Magda Dragu (gds.ro) Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, duminica, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul adopta o ordonanța de urgența care va modifica ”activitațile ce țin de inchiderea anului școlar și derularea examenelor”, din cauza grevei din invațamant. „In sedinta de astazi avem o ordonanta…

- update Numarul sindicaliștilor din educație care participa la mitingul de astazi din Piața Victoriei este mult mai mic decat cel anunțat de organizatori. Doar 6-7 mii de oameni s-au adunat in centrul capitalei, fața de cei 20.000 de oameni pentru care se ceruse autorizație de protest. Peste 70% din…

- Ministrul Educației, Ligia Deca a anunțat ca noul format al examenelor naționale urmeaza sa apara cel mai devreme in 2027, daca proiectul va trece de votul Parlamentului pana la sfarșitul acestui an. Ligia Deca a declarat ca noile forme de Evaluare Naționala, admitere la liceu și bacalaureat nu vor…

