- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate in Europa (SACEUR) și Comandant al Forțelor SUA in Europa, generalul Tod D. Wolters, aflat in vizita in Romania.Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR) si Comandant al Fortelor SUA in Europa, generalul Tod D. Wolters, aflat in vizita in Romania, cu acest prilej seful statului reiterand angajamentul Romaniei de a participa…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a primit, miercuri, la sediul Ministerului Apararii Nationale, vizita ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, cu prilejul incheierii misiunii sale la Bucuresti. Ministrul Ciuca a multumit ambasadorului canadian pentru…