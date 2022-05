Ministrul Agriculturii atrage atenția asupra risipei alimentare -VIDEO Ministrul Agriculturii a declarat ca in aceste momente, risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru ca in Romania, in 2021 s-au aruncat la gunoi cel putin 2 miliarde de kg de alimente. Risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru ca, in Romania, in 2021 s-au aruncat la gunoi cel putin 2 miliarde de kg de alimente. ”Daca transformam aceasta cantitate in bani, o sa ne dam seama cati bani, de fapt, aruncam la gunoi, doar pentru ca trebuie sa fim mai atenti si mai echilibrati in momentul in care ne facem… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

