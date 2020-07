Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Batalionului 288 Aparare Antiaeriana ldquo;Milcov" desfasoara activitati de instruire si trageri de lupta.Militarii Batalionului 288 Aparare Antiaeriana ldquo;Milcov" desfasoara in perioada 26 iunie 10 iulie, activitati de instruire si trageri de lupta in Centrul National de Instruire pentru…

- "Shield Protector 20" este cel mai amplu exercitiu national organizat de catre Fortele Navale Romane in acest an de instructie in zona de responsabilitate din vestul Marii Negre, cu un inalt grad de dificultate, atat din punct de vedere al complexitatii actiunilor desfasurate in toate mediile de lupta,…

- Turcia continua sa blocheze planurile de aparare ale NATO pentru Polonia si statele baltice, in pofida unui acord incheiat la Londra anul trecut intre presedintele turc si lideri ai tarilor aliate, au declarat miercuri trei diplomati ai Aliantei Nord-Atlantice si un oficial francez in domeniul apararii,…

- „Au fost doua momente simultane in care s-au depus coroane de flori. La Monumentul Eroilor din Piata Centrala din Turda si la cimitir, unde s-a gresit", spune Oliver Anghel, purtatorul de cuvant al MAPN. "Cativa militari au depus coroane de flori in cimitirul din municipiu. Dintr-o regretabila eroare…

- In acest context, Ali Khamenei a spus ca guvernul israelian este o „tumora” care trebuie infruntata pana la eliberarea palestinienilor Opozitia fata de Israel este litera de lege pentru Iranul condus de siiti, care sustine gruparile militantilor islamici palestinieni si libanezi care se opun pacii cu…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si liderii celor patru tari din Grupul de la Visegrad (V4) au convenit marti ca este in interesul lor comun ca ridice in mod gradual restrictiile si controalele la frontiere imediat ce o va permite situatia legata de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters…

- O mare parte din masurile de protecție instituite in sistemul de sanatate prin ordonanțe militare, care s-au dovedit benefice pentru pacienți, vor fi menținute și in perioada urmatoare. Scopul menținerii acestora este limitarea raspandirii infecției cu virus SARS-COV-2 in randul populației care acceseaza…

- DDG-1000, Zumwalt, este prima din clasa celor trei nave de tip distrugator cu amprenta radar foarte redusa, care urmeaza sa fie livrata armatei la aproape patru ani dupa ce a fost comandat. Nava a fost livrata in doua parți: coca (livrarea mecanica și electrica a avut loc in mai 2016) și sistemele de…