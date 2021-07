Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, a dat detalii despre conflictul cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Tudose a spus ca a demisionat din funcția de premier, pentru ca nu a acceptat implicarea lui Dragnea in Guvern, dar nu a incercat niciodata sa se razbune pe acesta. „Nu m-am crezut mai puternic decat Dragnea, […] The post Mihai Tudose: “N-am acceptat implicarea lui Dragnea in Guvern” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .