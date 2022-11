Stiri pe aceeasi tema

- Lothaur Matthaus (61 de ani), campion mondial cu naționala Germaniei in 1990, a prefațat partida pe care germanii o vor disputa in aceasta seara, de la ora 21:00, in compania Spaniei, in etapa a doua a fazei grupelor Campionatului Mondial din Qatar. ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Poloniei, Czeslaw Michniewicz, a spus sambata seara, dupa victoria cu 2-0 in fata Arabiei Saudite, la CM 2022 din Qatar, ca jucatorii sai au facut un meci mult mai bun decat cel din prima runda, contra Mexic, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un fan saudit a oferit un moment viral in timpul eșecului suferit de țara lui contra Poloniei, scor 0-2, in runda secunda a grupei C de la Campionatul Mondial de fotbal. Susținatorii Arabiei Saudite au dominat atmosfera in timpul partidei dispute pe Education City. „Marea” alb-verde nu i-a putut purta…

- Herve Renard (54 de ani), selecționerul Arabiei Saudite, și translatorul naționale saudite au oferit momente inedite in timpul meciului pierdut cu Polonia, scor 0-2. Herve Renard este un personaj aparte al Campionatului Mondial din Qatar. Cuvantarile ținute la pauza meciului cu Argentina, caștigat…

- Argentina și Mexic se intalnesc sambata, de la 21:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 2-a a grupei C de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua formații au avut un start incet de turneu final: mexicanii, doar 0-0 cu Polonia, in timp ce Argentina s-a facut de ras și a pierdut…

- Arabia Saudita, selecționata antrenata de francezul Herve Renard (54 de ani), a produs marți una dintre marile surprize din istoria Campionatului Mondial. Insuflețiți de discursul antrenorului de la pauza, saudiții au intors-o pe Argentina in a doua repriza și au caștigat meciul din grupa C, 2-1. Herve…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Arabia Saudita a produs prima mare surpriza a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, scor 2-1 (0-1), marti, pe „Lusail Stadium” din Al Daayen, in Grupa C.Argentina a deschis scorul prin Lionel Messi (min. 10 - penalty), dar sauditii…