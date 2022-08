Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar maghiar prezent la Untold 2022 a spus ca avea o impresie mai proasta despre Romania, dar ca excursia facuta i-a schimbat percepția. Daniel a vizitat Romania impreuna cu mai multi prieteni si a fost cel mai impresionat de Delta Dunarii. ”Cand eram mai pusti mi se tot spunea ca Romania…

- Bryan Alceus (26 de ani), fost jucator la Gaz Metan Mediaș, a semnat cu FC Argeș un contract valabil pe 1 an, cu opțiune de prelungire pe inca un sezon. In decembrie 2021, din cauza problemelor financiare de la Gaz Metan, mijlocașul din Haiti fiind neplatit de multe luni, a avut nvoie ca soția sa sa…

- Te bate gandul sa-ți schimbi locul de munca și nu știi ce profesii sunt banoase? Daca ești in cautarea unui job in strainatate, afla ca meseria de șofer de camion se platește foarte bine, in comparație cu Romania. Iata clasamentul salariilor conducatorilor profesionișit in Europa. In top se afla Islanda,…

- Un tren de pasageri s-a izbit marti de un camion in nord-vestul Bulgariei, ucigand trei persoane, a anuntat Ministerul de Interne, citat de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tanar de 25 de ani a furat placutele de inmatriculare de la un autovehicul parcat in fata unui bloc din Galati, le-a montat la propria masina si a mers la o statie de carburanti din Targu Bujor cu fata acoperita cu o masca medicala, a facut plinul si s-a facut apoi nevazut.

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost eliberat din penitenciar dupa ce a platit cautiunea, potrivit unui post de televiziune. El nu are voie sa plece din Grecia si trebuie sa se prezinte periodic la o sectie de Politie, asa cum a stabilit o instanta din Atena. Fostul primar al Capitalei Sorin…

- Durere mare in randul suporterilor din Ștefan cel Mare. A doua cea mai galonata echipa din Romania, Dinamo București, a retrogradat pentru prima data de la inființarea clubului, in 1948, iar suporterii cu greu au putut accepta acest lucru. Un suporter infocat n-a conceput acest dezastru pentru echipa…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu (PSD), spune intr-un interviu pentru Europa Libera ca e nevoie de demisia conducerii TVR, daca se dovedește ca au existat ințelegeri in legatura cu voturile acordate de juriul din Romania la Eurovision 2022. Acesta vorbește și despre harțuirea din teatru a tinerelor…