- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca persoanele eligibile care locuiesc in județe in care incidența cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 este ridicata vor fi vaccinate prioritar. „Vaccinarea cu prioritate a persoanelor eligibile din județele in care se inregistreaza o incidența…

- Președintele Comitetului Național de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, a anunțat la conferința de presa de astazi, 16 februarie , ca „avem in vedere vaccinarea cu prioritate a personalului din sistemul de educație”, acest lucru urmand sa se faca, dupa definitivarea planului, „cu ajutorul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, anunta cadrele didactice ar putea fi vaccinate cu prioritate impotriva COVID, din 1 martie, anunța coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Acesta spune ca vaccinarea profesorilor se va face prin echipe mobile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat la Antena 3 ca profesorii nu vor fi obligati sa se vaccineze, deoarece nu exista aceasta obligativitate. "Nu exista obligativitatea vaccinarii. Exista insa importanta constientizarii importantei si necesitatii vaccinarii. Am organizat un webinar in care…

In Etapa a II-a a campaniei de vaccinare prin Strategia de vacinare, aprobata luna trecuta prin Hotarare de guvern, sunt incluși profesorii și lucratorii din sistemul de invațamant.

- Anuntul a fost facut de ministrul educatiei, Sorin Campeanu, care a spus ca aceasta statistica va fi unul dintre factorii luati in calcul in perspectiva redeschiderii scolilor. Ministrul a mai spus ca pot primi serul de imunizare atat profesorii, cat si personalul auxiliar si nedidactic din scoli. Despre…

- MEC a solicitatat o situație a cadrelor didactice care vor sa se vaccineze Sorin Cîmpeanu Foto: gov.ro. Inspectoratele școlare județene și universitațile trebuie sa trimita pâna pe 15 ianuarie o situație a cadrelor didactice care vor sa se vaccineze. Anunțul a fost facut…

- România este pregatita, în momentul de fața, sa înceapa vaccinarea anti-COVID pe data de 27 decembrie. Anunțul a fost facut de președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghița.…