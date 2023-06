Micii crescători de animale nu știu despre acest termen care le dă dreptul la subvențiile APIA! Termenul de 15 zile lucratoare in care trebuie sa anunțați Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va poate salva subvențiile APIA pe cap de animal și va poate scuti de sancțiunile APIA chiar daca nu ați respectat regulile. In ce cazuri se aplica acest termen? "Forta majora si circumstantele exceptionale Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil si imposibil de inlaturat, independent de vointa omului, intervenit dupa data semnarii angajamentului, care impiedica executarea lui si care exonereaza de raspundere partea care o invoca. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prelungit cu doua saptamani termenul initial – care se incheia azi. Pana la finalul lunii, fermierii mai pot depune cererile de plata pentru subventii, fara penalizari – anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Solicitarile pot ajunge la APIA si dupa data de 31 mai, pana…

- APIA: termenul pana la care fermierii pot depune cererile de plata pentru subvenții, fara penalizari. Perioada a fost prelungita Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat vineri termenul pana la care fermierii pot depune cererile de plata pentru subventii, fara penalizari.…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca in luna aprilie au fost debursate in conturile solicitanților de subvenții cca. 118,5 mil. lei. * 89,45 mil. lei pentru subvenții post-investiționale; {{677601}}* 22,15 mil. lei pentru cereri de acordare a subvenției in avans ce contribuie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la aceasta data, a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane Sursa articolului: Peste 430 de crescatori de porci și pasari, primesc subvenții pentru bunastarea animalelor din Campania 2022 Credit autor: Realitatea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput eliberarea adeverintelor pentru crescatorii de animale care vor sa ia creditele de la banci sau institutii nebancare ce au incheiat conventii cu APIA. Prin adeverinta se confirma valoarea a 85% din suma solicitata la cererea de plata aferenta…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) elibereaza de astazi adeverințe pentru crescatorii de animale care vor sa ia credite de la banci sau instituții nebancare ce au incheiat convenții cu APIA. Prin adeverința se confirma valoarea a 85% din suma solicitata in cererea de plata aferenta…

- In anul curent, pina pe 24 martie, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a reusit sa deburseze 261 milioane lei pentru cererile de acordare a subvențiilor pe diverse mecanisme de stimulare. Cea mai mare parte – circa 216 milioane lei sint subvenții post-investiționale achitate in…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, Centrul Județean Maramureș, a anunțat ca a efectuat plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in anul 2022, diferența lunii septembrie și trimestrul III, precum și lunile…