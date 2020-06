Pandemia si manifestatiile provocate de moartea lui George Floyd, un barbat afroamerican asfixiat de un politist alb in timpul arestarii sale, scot in evidenta "discriminarile rasiale endemice" din SUA si din alte tari, a declarat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP si dpa.



"Acest virus dezvaluie inegalitatile endemice ignorate de prea multa vreme", sustine Bachelet intr-un comunicat dat publicitatii la Geneva. "In SUA, manifestatiile provocate de moartea lui George Floyd scot in evidenta nu doar violentele politistilor impotriva…