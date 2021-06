Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile din Buzau simt deja efectele ciclonului din Marea Neagra care a adus vineri furtuni și ploi puternice, care au provocat deja viituri dar și victime umane. Pericolul nu a trecut, sambata fiind așteptate noi reprize de vreme severa. Primarul municipiului Ramnicu Sarat a scris pe Facebook…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a spus, intr-o declarație politica susținuta in Parlament, ca Romania e amuțita de suferința indelungata, buimacita de promisiuni facute acum jumatate de an de oamenii „Puterii Nefaste” și incalcate continuu de atunci. Eugen Bejinariu a declarat ca pentru romani,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a criticat duminica, intr-o postare pe Facebook faptul ca liderii Puterii nu au avut nicio reactie la implinirea a 16 ani de cand Romania a semnat Tratatul de aderare la UE, dar si derularea negocierilor pentru PNRR, atasand postarii o fotografie in care apar actualul europarlamentar…

- Campania de vaccinare anti-COVID intra intr-o noua etapa, odata cu pornirea caravanelor mobile in cele mai indepartate catune. Unii dintre primari incearca sa-și mobilizeze cetațenii sa mearga la imunizare, inclusiv prin mesaje emoționante postate pe Facebook. Un astfel de exemplu vine din Lopatari,…

- Experiența traumatizanta pentru tanarul primar al comunei Lopatari, Claudiu Constantin. In incercarea de a-i convinge pe cetațeni sa se vaccineze, edilul a postat pe Facebook un mesaj in care dezvaluie momentele terifiante traite anul trecut, atunci cand a fost diagnosticat cu COVID-19. In mesajul sau,…

- Campania de vaccinare anti-COVID intra intr-o noua etapa, odata cu pornirea caravanelor mobile in cele mai indepartate catune. Unii dintre primari incearca sa-și mobilizeze cetațenii sa mearga la imunizare, inclusiv prin mesaje emoționante postate pe Facebook. Un astfel de exemplu vine din Lopatari,…

- Președintele PSD il critica pe premier pentru ca nu il demite pe ministrul Sanatații. Opoziția va incerca sa-l destituie pe Vlad Voiculescu printr-o noua moțiune depusa in Parlament. „Cițu a ieșit ca o dizeuza de balci sa ii puna covor roșu lui Arafat! Așa am aflat, dupa 7 ore, ca la ora 16.25, ORA…

- Maia Morgenstern a publicat sambata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj pe care l-a primit chiar inainte de Pesah- Pastele evreiesc, in care este amenintata cu moartea. Mesajul, sub numele „O plangere, daca nu va suparati, de la un cetatean ingrijorat!”, detaliaza ororile la care autorul ameninta…