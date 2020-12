Medicul Amin Zahra, unul dintre tinerii veniți la Ploiești pentru a ajuta echipa din secția ATI Covid de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, a ținut, pe pagina sa de Facebook, de luni bune, un fel de jurnal al pandemiei, in care a relatat, periodic, trairile omului care vede zi de zi lupta dintre viața și moarte, una in care, in ultima vreme, moartea deseori caștiga.