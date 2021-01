Un meci al Simonei Halep la Australian Open a intrat in istorie

Miracolul romanesc reusit de Simona Halep impotriva americancei Lauren Davis in 2018, in turul 3 de la Australian Open, a fost inclus de site ul eurosport.fr intr un top 50 al meciurilor de la acest turneu de Grand Slam, pe pozitia a 31 a.Simona Halep, lider mondial in acel… [citeste mai departe]