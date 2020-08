Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Toma este medic pneumolog roman care profeseaza in Marea Britanie, iar acum cateva zile a avut o postare acida pe Facebook ... The post Medic roman din Marea Britanie: Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discuțiile despre covid este unul penibil appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat din municipiul Iasi fugit din tara din 2014 a fost extradat din Marea Britanie. Vasilica Baciu a refuzat sa fie predat autoritatilor romane motivand ca in penitenciarele din Romania sunt gandaci. Vasilica Baciu a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte,…

- Un barbat din municipiul Iasi fugit din tara din 2014 a fost extradat din Marea Britanie. Vasilica Baciu a refuzat sa fie predat autoritatilor romane motivand ca in penitenciarele din Romania sunt gandaci.

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis sambata noaptea un mesaj important cu privire la ce se intampla de fapt in spitalele din Romania in perioada pandemiei. Secretarul de stat in MAI a lansat un avertisment dur. Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a transmis un mesaj important pe pagina…

- Insolvențele din sectorul de construcții din Europa vor crește intre 14% și 24% in acest an. In top se vor afla Spania, cu 24%, Franța și Olanda, cu 19% fiecare, Italia și Marea Britanie, cu...

- Diverse ipostaze in care sunt surprinsi soferii romani pe drumurile patriei si nu numai starnesc involuntar rasul, dupa ce fotografii relevante ajung in spatiul virtual, asa cum arata un articol din Adevarul. Astfel, din cand in cand, pe Facebook apar instantanee cu diverse animale, altele…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a raspuns la provocarea ambasadorului Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, si a gatit sarmale romanesti, iar imagnile au fost postate pe pagina de Facebook a ambasadei. "Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, marcheaza ziua de…

- Compania TAROM introduce, maine, zboruri din Bucuresti spre Londra si retur. Potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a companiei, dinspre Marea Britanie spre Romania vor fi acceptati doar cetatenii care doresc repatrierea, iar dinspre Romania spre Londra vor fi acceptati doar cetatenii britanici.…