Stiri pe aceeasi tema

- Industria hoteliera din Romania a urmat tendințele globale de creștere in 2022 in ceea ce privește gradul de ocupare din hoteluri, sosirile inregistrate in intreaga țara ajungand la 84% din nivelul de dinaintea pandemiei, arata raportul anual publicat de Colliers. Daca turismul internațional ar fi avut…

- Romania a castigat doua medalii la Campionatele Europene de grappling, desfasurate in weekend la Bucuresti, inaintea Campionatelor Europene de lupte, care au loc in perioada 13-19 martie la Sala Polivalenta.O medalie de bronz a cucerit Claudiu Andrei Patru la grappling gi, cat. 92 kg, dupa ce l-a invins…

- 23 de sportivi romani se vor numara printre cei 500 care vor lupta la Sala Polivalenta la finalul saptamanii Bucureștiul se va transforma in weekend din Capitala Romaniei in Capitala Sportului Spectacol. Pentru ca sambata și duminica sunt programate la sala Polivalenta Campionatele Europene de Grappling,…

- Sportivul roman Gabriel Bitan a castigat medalia de bronz in proba de saritura in lungime, duminica, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul. Aceasta este cea mai buna performanta din cariera pentru Gabriel Bitan (24 ani), care se clasase pe 8 la Europenele de sala din 2021 de la…

- Fostul mare fotbalist olandez Rafael van der Vaart (40 de ani) a fost din nou spectator de lux in Sala Polivalenta din Capitala, unde Rapid, echipa la care evolueaza partenera Estavana Polman, a infruntat-o pe Lokomotiva Zagreb in grupele Ligii Campionilor. Giuleștencele s-au impus cu 27-22. Van der…

- Romania a fost ocolita de cutremure majore in ultimii 20 de ani, insa in cazul unui seism cu magnitudine mare, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara. In cazul unui cutremur major, Bucureștiul este cel mai vulnerabil oraș din țara, iar sute de cladiri s-ar putea prabuși. Sunt aproape 400…

- Bucurestiul are cele mai multe cladiri vulnerabile care, in cazul unui seism major, ar inregistra cele mai multe victime omenesti si pagube materiale. Capitala are peste 2.400 de imobile incadrate intr-o clasa cu risc seismic. In clasa I de risc seismic sunt 362 de imobile, in clasa II – 373 imobile,…

- „Autocarul are numar de inmatriculare strain. Foarte probabil șoferul nu cunoștea Bucureștiul și circula cu aplicație de navigație. Aceste aplicații nu au informații de gabarit, iar majoritatea utilizatorilor nu seteaza tipul de vehicul pe care il conduc”, spune pentru Libertatea, Monica Duțu, inginer…