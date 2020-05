Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Primariei municipiului Sighișoara a transmis vineri, 24 aprilie, urmatorul comunicat de presa: ”Comitetul Local pentru Situații de Urgența Sighișoara convocat vineri 24 aprilie 2020 in ședința, a hotarat: Articolul 1. Producatorii agricoli care comercializeaza plante ornamentale și…

- In urma unei videoconferinte cu premierii celor 16 landuri, cancelarul Angela Merkel a anuntat ca magazinele cu o suprafata de sub 800 mp vor putea fi redeschise incepand de luni, iar scolile se vor deschide treptat din 4 mai, daca epidemia de COVID-19 va ramane sub control. In schimb, marile…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Cumpana s a intrunit in data de 12.03.2020, pentru a analiza situatia privind epidemia cu virusul COVID 19 si masurile luate pentru limitarea efectelor epidemiei. Incepand cu data de 13.03.2020 se instituie mai multe masuri la nivelul UAT Cumpana in contextul…

- O serie de masuri au fost luate de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Timișoara, cu scopul de a preveni infectarile cu coronavirus. Astfel, Primaria Timișoara informeaza ca, in perioada 11 – 31 martie, se interzice organizarea de spectacole de orice fel, indiferent de numarul…

- Comitetul Local pentru Situatii de uergenta al Municipiului Slobozia a dispus o serie de masuri, in contextul epidemiologic actual. astfel, pentru limitarea imbolnavirilor cu COVID-19 a fost restrictionat accesul publicului in mai multe institutii.

- Imediat dupa inchiderea unitaților de invațamant din Ialomița, autoritațile locale și județene au adoptat primele masuri de prevenție impotriva COVID-19. Masurile au fost adoptate in Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Slobozia. Autoritațile reacționeaza Conform comunicatului…

- Noi masuri urgente luate de Primaria Baia Mare pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus .Vezi ce transmite primarul Catalin Cherecheș! La nivelul Municipiului Baia Mare s-au dispus noi masuri urgente pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus. Catalin Cherecheș, primarul Municipiului Baia…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al municipiului Ramnicu Valcea s-a intrunit astazi in contextul raspandirii epidemiei de coronavirus. La sedinta au participat primarul Mircia Gutau si reprezentantii ai administratiei locale, ai Directiei de Sanatate Publica, ai Inspectoratului Scolar…