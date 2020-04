MASURI…Suntem deja la cifra 13, in privinta cazurilor de coronavirus si, zilnic, sute de vasluieni vin din UE si intra in carantina, nestiind daca sunt sau nu infectati. Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, in calitate de sef al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat aceasta decizie pentru ca sunt foarte multe persoane care [...]