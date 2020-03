HOTARAREA NR. 2 din 11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași Art.1. (1) In perioada 11.03.2020 – 22.03.2020, inclusiv, se suspenda desfașurarea oricarui eveniment organizat de catre instituțiile de cultura din subordinea Municipiului Iași (muzee, case de cultura etc) Art.2. Poliția Locala Iași și Direcția de Asistența Sociala Iași va asigura monitorizarea activa și permanenta a celor care se afla in autoizolare impreuna cu toți membrii familiei. Poliția Locala Iași va comunica pana la data de 13.03.2020 catre Instituția Prefectului – Județul Iași, datele de…