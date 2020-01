Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Concluziile…

- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este si cel mai…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca intentioneaza sa stopeze urgent defrisarile ilegale, insa pentru aceasta este nevoie de modificari ale cadrului legislativ, de reoperationalizarea SUMAL si de restructurarea unor institutii.

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca a vorbit astazi cu ministrul Mediului despre situația defrișarilor ilegale și ca a cerut masuri ca acestea sa fie stopate. „Am cerut de la Ministerul Mediului date foarte concrete și am discutat destul de mult pe aceasta tema. Personal îmi…

