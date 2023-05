Maşinile vor fi interzise în Viscri. Când intră în vigoare restricția Masinile vor fi interzise in Viscri , din 15 mai. Proprietarii lor vor fi nevoiti sa le lase la intrarea in localitate. Masinile vor fi interzise de luni, 15 mai, pe ulitele satului sasesc, aflat in patrimoniul UNESCO . Autoritațile au anunțat ca turiștii nu vor mai avea acces cu mașinile in satul Viscri, o destinație turistica populara din Romania, dupa eliberarea ultimului aviz de catre Ministerul Culturii . Din 15 mai cine vrea sa viziteze satul Viscri nu mai poate intra cu mașina pe ulițele localitații. Autoritațile au luat decizia ca toate automobilele sa ramana la intrarea in sat, unde a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

