Mașină strivită între două tiruri, patru morți (galerie foto) Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua tiruri și un autoturism, a avut loc in noaptea de luni spre marți pe DN 6, intre localitațile Cornea și Domașnea, in județul Caraș Severin. Accidentul s-a soldat cu decesul a patru persoane, trei din autoturism și pasagerul unui tir. Conducatorul unuia dintre tiruri a fost gasit inconștient, proiectat in afara cabinei și a fost preluat de o ambulanța. Șoferul celui de-al doilea TIR este conștient și cooperant. De asemenea, a fost gasita o alta victima, minora, prinsa sub unul dintre tiruri. Conform Express de Banat, un barbat de 60… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani și alți trei tineri au murit luni seara pe DN 6, in localitatea Cornea, din Caraș Severin, intr-un teribil accident in care au fost implicate doua camioane și un autoturism, șoferul unuia dintre camioane fiind vinovat de tragedie, scrie publicația locala Reporter 24 . Polițiștii au…

- Patru oameni și-au pierdut viața intr-un accident tragic rutier , produs, luni seara, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, fiind implicate doua TIR-uri si un autoturism. In timp ce un barbat de 60 de ani conducea un autocamion pe DN 6, din directia Caransebes spre Orsova, in afara localitatii Cornea,…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- O femeie din judetul Arad a decedat dupa ce a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni, soferul de 24 de ani fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in localitatea Andrei Saguna, duminica seara, in timp ce femeia traversa DN 79 pe o trecere de pietoni.“In urma…

- Un tanar de 14 ani a murit sambata dimineața iar alți trei minori au fost ușor raniți intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat…

- Polițiștii de frontiera botoșaneni au identificat, in extravilanul localitații Roșiori, județul Botoșani, un autoturism despre care existau informații ca ar fi implicat in acte de contrabanda. Soferul autoturismului suspect nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor și, in consecința, aceștia…

- Un conflict in trafic s-a incheiat cu un accident in Iași. O șoferița a intrat intenționat cu mașina intr-un motociclist care mergea paralel cu ea. Barbatul aflat pe motocicleta a fost proiectat intr-un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Motociclistul a scapat cu rani ușoare la glezne,…