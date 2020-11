Mașină răsturnată peste gardul cantonului Merișani. Tânăr încarcerat In noaptea de sambata spre duminica, un tanar de 21 de ani, din Curtea de Argeș, care conducea un autoturism pe DJ703I, spre DN7C, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a traversat drumul național, rasturnandu-se peste gardul cantonului din localitatea Merișani. In urma accidentului, un tanar de 17 ani, pasager […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

