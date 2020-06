Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati - tata si fiu - au provocat scandal in centrul municipiului Falticeni, distrugand cu o sabie mai multe rafturi si vitrine dintr-un magazin, lovind cu o baioneta o masina de politie si o ambulanta si amenintand mai multe persoane, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- O masina de politie care se afla in misiune a fost implicata, sambata dimineata, intr-un accident care s-a petrecut pe DN1, in dreptul localitatii Banesti. Un copil de 13 ani si un barbat au fost raniti.

- Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, la un accident rutier produs pe DN2-E 85, intre localitațile Golești și Cotești, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Șoferul autoturismului, o femeie, in varsta de 21 de ani,…

- București, martorul unui accident ingrozitor ce a avut loc in plina zi. Doua mașini s-au ciocnit puternic, una dintre ele rasturnandu-se in urma impactului, scrie Cancan . In scurt timp, la fața locului s-au deplasat mai multe mașini de Poliție, dar și ambulanțe. Incidentul rutier s-a inregistrat la…

- Doua mașini s-au tamponat noaptea trecuta pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei.Din imaginile postate pe Facebook, se observa ca impactul a fost unul violent, iar mașinile implicate in accident au fost avariate grav.

- Doua automobile s-au ciocnit la intersecția strazilor M. Eminescu și M. Varlaam, din centrul capitalei. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00, unul dintre șoferi a fost amendat pentru ca nu a cedat trecerea celuilalt.

- Accident rutier in sectorul Rascani al Capitalei. Doua automobile s-au ciocnit, dupa care unul dintre vehicule a fost proiectat intr-un copac. Impactul s-a produs la intersectia strazii Studenților cu Bulevardul Moscovei.

- Accident violent in centrul Capitalei. O mașina a poliției s-a ciocnit cu un alt autoturism. Impactul a avut loc la intersecția strazilor M. Eminescu și București.Imaginile au fost expediate de catre un martor ocular pe adresa redactiei PUBLIKA.MD.