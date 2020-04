Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a facut cercetari amanunțite despre izbucnirea virusului in orașul chinez, Wuhan. In urma analizelor, aceștia au descoperit ca Statele Unite ale Americii ar fi finanțat un laborator din China care facea studii pe lilieci. Ipotezele descoperite, pune SUA, cea mai afectata țara la nivel…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a fost infectata de coronavirus, desi era izolata de trei saptamani si nu a avut contact cu nimeni. Ea crede ca virusul a patruns in organism atunci cand i-a fost adusa o punga cu alimente la usa.

- Peste 935.000 de persoane au fost raportate drept infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, iar 46.906 au murit, conform unui bilant al pandemiei publicat joi de Reuters.Infectii au fost raportate in peste 200 de tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri din China, in decembrie…

- Valul pandemiei noului coronavirus, care a pornit in decembrie din Asia, este pe cale sa acopere Statele Unite, ceea ce l-a determinat pe presedintele chinez Xi Jinping sa indemne la unitate intre China si Statele Unite impotriva acestui flagel, relateaza AFP.

- Un medicament folosit de pacientii cu artrita ar putea fi salvarea bolnavilor de coronavirus, sunt de parere expertii chinezi, care spun ca eficienta a fost observata la 95% dintre pacientii in stare critica. FDA-ul american a dat unda verde pentru testare.Medicamentul Actemra, produs de Roche,…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Coronavirus face ravagii in intreaga lume. Pana acum, pandemia a afectat peste 120.000 de oameni, iar mai bine de 4.000 de persoane au murit. Specialist in boli interne și boli infecțioase, medicul Ion Alexie, cel care l-a tratat pe Mihai Neșu, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Libertatea, ca doar…

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…