O tanara de 27 de ani, care a participat la festivalul Untold, lanseaza acuzații grave la adresa forțelor de ordine și arata ca jandarmii și firma de paza nu efectueaza controale, tocmai din acest motiv s-a ajuns in situația in care drogurile sunt efectiv la liber in cadrul festivalului.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…