Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din sectorul Centru al capitalei. Copila, impreuna cu mama sa, au fost transportate la spital, iar medicii fac tot posibilul sa salveze viața micuței, anunța Poliția.

- UPDATE – Fetita de patru ani din municipiul Galati care a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a decedat in ciuda eforturilor medicilor de a o salva, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, IPJ…

- O fetita de patru ani din Galati a murit, dupa ce a cazut de la etajul blocului unde locuia. Copila fusese lasata singura in apartament, pret de cateva minute, cand s-a intamplat tragedia. Politia a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- O fetita de patru ani din municipiul Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, IPJ Galati a fost sesizat, prin intermediul 112, cu privire la faptul…

- Fetița a fost preluata in stare grava de un echipaj medical și transportata la spital, dupa ce, marți dimineața, a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuinte de pe Bulevardul Dunarea din Galați, informeaza Monitorul de Galați. „Polițiștii ajunsi la fata locului, au stabilit ca o copila, de 4 ani,…

- O fetita de patru ani din municipiul Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Incident cutremurator in Galați. O fetița a cazut de la etajul 4 al unui bloc. Copila in varsta de patru ani a fost dusa in stare grava la spital. Un echipaj medical de la Ambulanța a intervenit, marți, 13 iunie, pentru a prelua fetița, micuța fiind dusa de urgența la spital. Incidentul a fost semnalat…

- O fetița in varsta de 2 ani și 4 luni a cazut, duminica, de la etajul 2 al unui bloc din Timișoara. Copila a fost preluata de echipajele medicale și dusa la spital, conștienta.Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un copil a cazut de…