- Autogolul lui Țiganașu din minutul 53 a trimis titlul pentru a 7-a oara în istorie în vitrina lui CFR Cluj. Duelul dintre CFR Cluj și FC Botoșani a început cu câteva ore înainte de primul fluier al lui Sebastian Colțescu. Ambele echipe…

- Jurnalistul Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, a criticat din nou in direct comportamentul lui Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani. FC Botoșani - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport.…

- Chiar daca CFR Cluj va caștiga azi la Botoșani, obținand astfel matematic cel de-al 7 titlu, al 4-lea consecutiv, premierea va fi facuta de LPF dupa ultima etapa, in Gruia, la meciul cu FCSB. Aflata la 3 puncte distanța fața de FCSB, CFR, campioana en titre a ultimelor 3 sezoane, e foarte aproape de…

- Toni Petrea, tehnicianul celor de la FCSB, și-a expus gandurile dupa remiza cu Sepsi Sfantu Gheorghe, 2-2, care ii indeparteaza și mai mult pe roș-albaștri de titlu. CFR Cluj este campioana cu o victorie in meciul cu Botoșani de etapa viitoare SAU cu cel puțin o remiza in ultima runda, cu FCSB.Pentru…

- Dupa partida Academica Clinceni – CFR Cluj 0-1, de joi, 6 mai, din etapa a șasea din play-off-ul Ligii 1, Ovidiu Hoban 38 de ani, a fost uitat la stadion de catre ardeleni, informeaza Gazeta Sporturilor . In graba, „feroviarii” au comis o gafa amuzanta dupa victoria din Ilfov. Autocarul echipei a plecat…

- Marius Croitoru (40 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a surprins in conferința de presa care a precedat disputa cu CFR Cluj, din runda cu numarul 4 a play-off-ului. CFR Cluj - FC Botoșani e miercuri, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Marius Croitoru crede ca eșecul suferit de CFR Cluj…

- Capitanul Universitații Craiova, Nicușor Bancu, exulta dupa victoria din Gruia, 2-1 cu CFR Cluj. El crede ca echipa sa a fost foarte unita și concentrata asupra acestui meci capital in lupta pentru titlu. Fundașul Științei considera ca numai cu o astfel de atitudine vor veni rezultatele dorite in acest…

