- Peste 100 de polițiști, jandarmi, voluntari, dar și cainele de urma al serviciului criminalistic de la IPJ Constanța cauta, duminica dimineața, copilul de 8 ani, care a disparut sambata din fața casei. La acțiune participa și un elicopter, care survoleaza zona, potrivit Mediafax.Desfașurare…

- "Cu aroganta lui specifica, se uita la noi ca si cum am fi datori sa il sustinem in tot ceea ce face, sa il sustinem sa aiba mai multe vacante, sa ne critice mai mult in afara granitelor tarii, sa se plimbe mai mult cu avioanele private, sa aiba mai multe week-end uri, sa stea mai mult pe acasa.…

- Viorica Dancila il critica din nou pe Klaus Iohannis pentru amanarea respectarii deciziei Curtii Constitutionale care il obliga sa o revoce pe Ana Birchall si sa numeasca ministrii interimari. Premierul anunta ca ar putea depune plangere penala impotriva presedintelui."Eu cred ca toate acestea…

- Vicepremierul Mihai Fifor a afirmat ca au trecut 5 zile de la decizia Curtii Constitutionale si 26 de zile de cand presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa faca numirile ministrilor interimari si a mentionat ca "din cauza blocajelor presedintelui Romania investeste mai putin, absoarbe mai putini…

- "Chestiunile legate de numiri si revocari sunt blocaje generate de refuzul primului ministru de a se prezenta in fata Parlamentului pentru a primi un vot de incredere. CCR a ajuns la aceeasi concluzie: Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si trebuie sa mearga de indata in fata Parlamentului…

- ”Vreau sa dau asigurari ferme ca nu voi ceda in fața acestui blocaj. Am obligația sa guvernez pentru Romania. Știu foarte bine ca oamenii așteapta de la noi sa le platim pensiile pe care le-am majorat, salariile, bursele, alocațiile, așteapta sa derulam investițiile la care ne-am angajat. Nu…

- "Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru actualul președinte. Ii transmit domnului Klaus Iohannis ca cetațenii inca așteapta explicații cu privire la motivul pentru care incalca repetat Constituția.Toți vrem sa ințelegem de ce actualul șef al statului face…

- Sambata, 24 august, la Palatul Parlamentului, se desfașoara Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, congres in care se va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale. Din partea PSD Alba la congres participa 15 delegați. Viorica Dancila a fost anterior propusa drept candidatul partidului…