Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a confirmat pentru G4Media ca au fost desecretizate 248 de ore din cele 250 inregistrate pe stațiile jandarmilor in noaptea protestului din 10 august, iar procedura va fi finalizata luni, atunci cand acestea vor fi trimise la DIICOT.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, la Realitatea Plus, ca au fost desecretizate convorbirile jandarmilor, din timpul protestului Diasporei, din 10 august 2018, fiind vorba de 250 de ore de convorbiri, din care aproximativ 248 au legatura cu misiunea, potrivit Mediafax.„Au…

- Raportul privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august 2018 a fost desecretizat și trimis procurorilor DIICOT care ancheteaza incidentele din Piața Victoriei și intervenția in forța a jandarmilor. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa desecretizare, ca nu poate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT, pentru a fi folosit in ancheta care are loc in urma plangerilor depuse de persoane implicate, mentioneaza agerpres.ro.Vela a precizat ca joi dimineata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT. "Am inaintat raportul declasificat catre DIICOT - unde exista un dosar penal la toate sesizarile privind evenimentele din 10 august - poate fi folosit…

- Giorgiana Hosu, procuror-sef interimar al DIICOT, explica intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO ca raportul MAI referitor la incidentele din Piata Victoriei din 10 august 2018 nu poate fi facut public nici dupa declasificare, pentru ca acesta a fost inregistrat la mijloc de proba in dosarul penal…

- Giorgiana Hosu, procuror-sef interimar al DIICOT, explica intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO ca raportul MAI referitor la incidentele din Piata Victoriei din 10 august 2018 nu poate fi facut public nici dupa declasificare, pentru ca acesta a fost inregistrat la mijloc de proba in dosarul penal…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT, pentru a fi folosit in ancheta care are loc in urma plangerilor depuse de persoane implicate. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)