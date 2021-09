Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca liberalii au atins ”culmea tupeului” prin organizarea Congresului PNL, in plin val 4 al pandemiei, dar, in același timp, susțin și vaccinarea obligatorie. ”Culmea tupeului! Sa susțina vaccinarea obligatorie, cand ei – guvernanții, in frunte cu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liberali pentru organizarea congresului in plina pandemie și le transmite un mesaj: „Le spun clar, sa nu se mai chinuie, Guvernul Cițu va fi trimis acasa”. „Culmea tupeului! Sa susțina vaccinarea obligatorie, cand ei – guvernanții, in frunte cu președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca organizarea Congresului PNL cu 5.000 de oameni intr-o singura sala, desi infectarile cu SARS-CoV-2 au explodat, reprezinta un "afront urias" la adresa romanilor. "Guvernul Citu siluieste cum vrea legea in interes politic, dar le cere romanilor sa accepte…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca organizarea congresului PNL cu 5000 de delegati „este un afront urias la adresa romanilor” si ca Guvernul condus de Florin Citu „siluieste” legea in interes politic. Liderul a amintit ca si PSD a organizat congres online anul trecut.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seara, in judetul Dambovita, ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. "Dupa ce vom castiga, va fi acelasi parteneriat de succes cu presedintele Romaniei", afirma Orban. "Eu cred ca Partidul National…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații nu vor depune deocamdata o moțiune de cenzura, iar daca cea depusa de USR-PLUS și AUR va ajunge la vot in Parlament, PSD o va vota. Daca nu, ”suntem dispuși sa vorbim cu USR și AUR pentru o moțiune”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca Romania este „un stat vulnerabil” in acest moment si ii cere presedintelui Iohannis, pe care il numeste „autorul moral al acestei situatii”, sa intervina si „sa puna capat”. Liderul social-democrat acuza ca premierul Citu nu are autoritate in fata ministrilor,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat indignat de faptul ca primarul sectorului 1, Clotilde Armand a cerut prelungirea starii de alerta, precizand ca urmeaza sa ia niște masuri in acest sens. ”Culmea nesimțirii, din concediu sa ceri prelungirea starii de alerta ca cele trei firme de salubritate…