Maratonul vaccinării din București. Numărul celor imunizați, la jumătate față de weekendul trecut Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei mai mulți au ales vaccinarea la […] The post Maratonul vaccinarii din București. Numarul celor imunizați, la jumatate fața de weekendul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

