- Soferii societatii de transport in comun Urbis Baia Mare au intrat, luni, intr-o greva spontana, fiind nemultumiti ca administratia refuza in mod repetat plata orelor suplimentare si dialogul cu reprezentantul sindicatului.

- Spitalul de Urgenta din Targu Carbunesti va fi modernizat și reabilitat. Recent, conducerea unitații spitalicești a semnat contractul de finanțare cu ADR SV Oltenia, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investitii in…

- Presedintele organizatiei PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat, joi, ca deputatul liberal Viorica Chereches ar putea fi propusa in functia de ministru al Sanatatii in viitorul guvern care ar putea fi format de actuala opozitie potrivit Agerpres. "Da, poate fi o propunere viabila (Viorica Chereches…

- Compania de stat CFR Calatori vrea sa cumpere 14.000 de tone de motorina in valoare de 74,9 milioane lei (15,7 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, scrie news.ro.Anuntul privind achizitia a fost publicat cu titlul ”Carburant pentru motoare diesel (motorina),…

- "Investitia propusa este de aproximativ 20 de milioane euro, iar proiectul va concura cu investitii similare din Oradea, Ungaria sau Austria si foarte putine din Romania. Avem 3,2 hectare, este vorba vechiului strand, vechea sala de sport, terenul de atletism, vechiul teren de fotbal si terenurile…

- Piloții British Airways vor începe o greva de doua zile la miezul nopții, nemulțumiți de salarii și de condițiile de munca, relateaza BBC, preluat de Mediafax.Pasagerii au fost sfatuiți sa nu mearga la aeroporturi, iar British Airways spune ca majoritatea calatorilor au apelat la soluții alternative.Atât…

- Un mijloc destinat transportului de pasageri a luat foc, in mers. Incidentul a avut loc luni dimineața, in județul Tulcea, mai exact in zona localitații Grindu. Au fost chemați de urgența pompierii, care au reușit sa stinga valvataia. Conform ISU Tulcea, persoanele aflate in autovehicul la momentul…

- "Exproprierea, inseamna punerea in valoarea a uneia dintre cele mai vechi cladiri de patrimoniu situata in centrul vechi al orasului. (...) Consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare care prevede alocarea unei sume anuale pentru exproprieri in valoare de 35 milioane lei, iar din aceasta…