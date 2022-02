Potrivit unui comunicat al Apelor Romane, lucrarile vor dura sase luni. “Lucrarile de reparatii continua la barajul Stramtori-Firiza din Maramures. Acumularea este principala sursa de alimentare cu apa a municipiului Baia Mare (precum si a celor 35 de localitati din judet). Acestea vor dura aproximativ sase luni si constau intr-o serie de actiuni de reparare si modernizare a echipamentelor mecanice cu ajutorul carora barajul va putea functiona in conditii de maxima siguranta. Intregul proces a inceput in ianuarie 2022 si pana in acest moment a fost inlocuit gratarul prizei de rezerva a barajului…