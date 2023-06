Astazi are loc slujba de comemorare a lui Stephan Pelger. Pe langa prieteni care au venit sa ii aduca un ultim omagiu, mama sa a ajuns in Romania la slujba. Deși are grave probleme de sanatate, femeia nu a putut sa fie departe de fiul sau, urmand ca atunci cand pleaca in Germania sa ia și urna cu ramașitele celebrului designer.