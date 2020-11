Mai multe primării din ţară îşi suspendă activitatea cu publicul Mai multe primarii din tara isi suspenda activitatea cu publicul Foto: Arhiva. Primaria Municipiului Galați își suspenda de astazi pâna pe 10 decembrie activitațile care implica servicii de relații cu publicul la sediul central. Masura a fost impusa pentru a reduce riscul raspândirii infecției cu noul coronavirus dupa ce au fost descoperite cazuri în rândul angajaților.

În capitala, Primaria Sectorului 4 a anunțat întreruperea activitații pâna pe 2 decembrie, perioada în care activitațile ce nu pot fi executate în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

