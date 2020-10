Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca doi diplomați de la ambasadele Romaniei la Bruxelles și Vatican au fost confirmați cu Covid-19.Potrivit unui comunicat al MAE, cei doi au fost depistați pozitiv la testele pentru Covid in perioada 13-15 octombrie. Citește și: Gigi Becali…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca un angajat din cadrul Centralei MAE si un diplomat din cadrul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa organizatiile internationale de la Viena au fost depistati pozitiv cu SARS-CoV-2. In acest context, MAE informeaza ca au fost luate, in regim de urgenta,…

- Doi angajați din Centrala MAE și un diplomat la Ambasada Romaniei la Bruxelles sunt infectați cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca luni și marți doi angajați din cadrul Centralei MAE au fost depistați pozitiv cu infecția COVID-19.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, luni si marti, doi angajati din cadrul Centralei MAE si un diplomat din cadrul Ambasadei Romaniei la Bruxelles au fost depistati ca infectati cu noul coronavirus. In acest context, MAE informeaza ca au fost luate, in regim de urgenta,…

- Seful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, s-a prezentat, joi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca Bogdan Enescu a fost chemat pentru a fi audiat cu privire la incasarea nejustificata a unor sume de bani pentru sute de ore suplimentare.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19. ''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Toti cetatenii romani care merg in Belgia sunt obligati sa faca un test COVID-19 la intrarea in tara si sa intre in autoizolare, dupa ce autoritatile belgiene au incadrat Romania in zona rosie de COVID-19, transmite Ministerul Afacerilor Externe.Incepand cu data de 26 august, intreg teritoriul Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, ca autoritatile din Belgia au revizuit conditiile pentru turiști. Aceștia vor trebui sa completeze anterior intrarii pe teritoriul belgian formularul online - Passenger Locator Form. „Incepand cu data de 1 august, toate persoanele care intra in Regatul…