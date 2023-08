Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, atentionari Cod galben de furtuna in localitati din sapte judete, precum si un Cod galben de vant puternic in Dobrogea.

- Atenționare COD GALBEN de furtuna in ALBA și alte județe din țara. Ploi, vant puternic, grindina. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari Cod Galben de furtuni valabile pentru județul Alba și alte zone din țara, joi, pana la ora 20.00. Vor fi ploi, unele torențiale,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod roșu de canicula pentru intervalul 20 – 27 iulie 2023, cu temperaturi extreme, de pana la 44 grade Celsius,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod rosu de canicula pentru intervalul 20 - 27 iulie, cu temperaturi extreme, de pana la 44 grade Celsius,…

- ”Romania ajuta Republica Elena si pe prietenii nostri eleni in aceste momente dificile. Inca 40 de pompieri romani au plecat in aceasta dimineața sa protejeze oamenii aflați in pericol și sa sprijine efortul autoritaților elene de limitare a raspandirii incendiilor de vegetație. Ei se alatura celor…

- Avertizare MAE pentru romanii care pleaca in vacanța in Grecia: Temperaturi de 42 de grade celsius și incendii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada pentru care este valabil actualul cod roșu de canicula, pentru in

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod roșu de canicula (temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius), in intervalul 11-17…