Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza ca Ambasada Romaniei la Pretoria a efectuat, in regim de urgenta, demersuri pentru prelungirea cazarii membrilor delegatiei sportive, pentru asigurarea celor necesare si, in mod intensiv, pentru identificarea unor alternative de zboruri de deplasare spre tara, eforturi care continua si…

- 36 de cetațeni romani, printre care se afla și membrii lotului echipei campioane de rugby, CSM Știința Baia Mare, sunt in acest moment blocați in Africa de Sud, a anunțat, sambata, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), precizand ca Ambasada Romaniei la Pretoria incearca sa gaseasca rute alternative de…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim…

- Astfel, se anunța deteriorarea rapida a condițiilor meteo, temperaturi scazute cu pana la 7 grade Celsius, furtuni puternice insoțite de precipitații și, pe alocuri, grindina și intensificari ale vantului – pana la gradul 9 pe scara Beaufort.Frontul de aer depresionar iși va face simțita prezența in…

- Conform unui comunicat al MAE, se anunta cod portocaliu de precipitatii abundente pentru comunitatea Castilla y Leon, cod galben de precipitatii abundente si furtuni pentru comunitatile Madrid, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura si Navarra, cod galben de precipitatii abundente pentru Comunitatea…

- In Regatul Tarilor de Jos, in data de 22 septembrie, mecanicii de locomotiva din cadrul companiei olandeze de transport feroviar – NS International – se vor afla in greva. Greva va dura 24 de ore, in acest interval circulatia trenurilor fiind puternic perturbata. Totodata, pe durata grevei, nu vor circula…

- Prognoza meteo a fost emisa in Insulele Sporade, nordul Insulei Evia, Thessalia, Grecia Centrala, vestul Insulei Creta, Macedonia centrala si in vestul regiunii Peloponez.In seara zilei de joi, 9 septembrie, sunt posibile furtuni pe mare, in nordul Marii Egee.,,Totodata, conform informațiilor comunicate…

- Autoritatile bulgare au revizuit conditiile de intrare in Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19, iar noile masuri se aplica incepand de ieri, astfel ca romanii trebuie sa prezinte la frontiera anumite documente, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pana acum, romanii puteau merge in…