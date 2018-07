Stiri pe aceeasi tema

- Sectia Obstetrica-Ginecologie a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava este condusa, cu titlu interimar, pana la organizarea concursului de ocupare a functiei, de dr. Petronela Vicoveanu. Dr. Vicoveanu a fost desemnata sa ocupe postul de medic-sef al sectiei in urma ...

- Accident rutier in municipiul Buzau. Este vorba despre o coliziune fața-spate intre doua autoturisme, pe trecerea de pietoni din zona Spitalului CFR. Trei victime sunt transportate la spital. * Știre in curs de actualizare.

- Potrivit medicilor, se pare ca minorul ar fi fost impuscat de un baiat in varsta de 17 ani cu un pistol pe care acesta l-ar fi sustras, in urma cu trei zile, de la un magazin de arme. "Am trimis o autospeciala de terapie intensiva mobila la o solicitare pe strada Closca. Pacientul prezenta…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au declarat luni ca s-au autosesizat in urma incidentului de miercurea trecuta, cand 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara. "Politistii s-au autosesizat in acest caz si a fost intocmit un dosar penal pentru…

- Aproape 40 de ieșeni intoxicați de maioneza de la un fast-food din oraș, majoritatea copii si tineri, au ajuns – in ultimele doua zile – la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi cu simptome de toxiinfectie alimentara, dupa ce au mancat shaorma. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Sf.…

- Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova are un nou manager. Anca Tudor, de profesie economist. Ieri, Anca Tudor a susținut examenul și este manager cu acte in regula. Timp de cateva luni, aceasta a ocupat funcția ca manager interimar. In trecut, ...

- Barbatul tundea iarba din curte, iar soția a vrut sa il ajute. Cand a deschis insa porta, a fost atinsa de soț cu motocoasa. Utilajul i-a provocat leziuni extrem de grave in zona picioarelor și a abdomenului. Femeia a fost luata de un elicopter SMURD și dusa direct in sala de operații a Spitalului…

- Circa 50 de asistente si infirmiere au intrerupt lucrul luni dimineața pentru a protesta in curtea spitalului din Targu Jiu. Este al doilea protest din ultimele zile, salariatele spitalului fiind nemulțumite de taierea unor sporuri....