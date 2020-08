Franta si Germania impartasesc "acelasi obiectiv" al "suveranitatii europene" si al "stabilitatii" in Mediterana de Est, unde au aparut tensiuni intre Grecia si Turcia, a afirmat joi presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "complementaritatea" abordarilor lor, relateaza AFP. "Obiectivul nostru strategic privind Mediterana de Est este acelasi: suveranitatea europeana si stabilitatea", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german Angela Merkel la Bormes-les-Mimosas, in sud-estul Frantei. Emmanuel Macron a exprimat "solidaritatea" Frantei si a Germaniei cu Grecia…