Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel a trecut printr-o transformare uimitoare și a slabit peste 40 de kilograme. Aceasta are o dieta echilibrata și reușește sa consume tot ceea ce iși dorește, respectand cateva criterii simple.

- Dupa ce a slabit 43 de kilograme, Monica Anghel iși dorește sa ii ajute și pe alții sa scape de kilogramele in plus. Artista se pregatește sa devina instructor de fitness și consultant nutriționist. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, Monica Anghel a anunțat ca in curand va termina cursul pentru…

- Apa Canal lanseaza un proiect major pentru dezvoltarea infrastructurii rețelelor de apa și canalizare din Pitești! Luni va avea loc lansarea unui proiect major pentru dezvoltarea infrastructurii rețelelor de apa și canalizare din Pitești! Apa Canal 2000 SA va lansa și prezenta noul sistem informatic…

- Tudor Ionescu, in varsta de 43 de ani, a reușit sa slabeasca 60 de kilograme, ajungand la 54 de kilograme, insa acest lucru nu l-a satisfacut. Artistul a luat o decie importanta și a reușit sa se mai ingrașe. Acum, el face sacrificii, pentru a se menține la greutatea dorita. Dupa o perioada in care…

- Alexandru Ișfan (22 de ani), mijlocașul transferat de CS Universitatea Craiova de la FC Argeș, a oferit primele declarații in tricoul gruparii oltene. Alexandru Ișfan este cel mai important transfer al iernii in fotbalul romanesc, CS Universitatea Craiova platind 750.000 de euro catre FC Argeș. Alexandru…

- Filarmonica Pitești lanseaza o platforma prin care le va oferi melomanilor din județul Argeș, dar și din intreaga țara posibilitatea de a urmari online evenimentele sale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Monica Anghel a suferit o schimbare radicala de look, dupa o dieta dractica.”Vreau sa ma simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este sa nu ma mai doara absolut deloc niciun fel de articulație, pentru ca asta a fost motivul pentru care mi-am dorit sa incep sa slabesc inca puțin mai mult decat am…