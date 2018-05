Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat ca cele trei persoane din Iasi sunt disparute de o saptamana. Cautarile au inceput abia de Pasti, dupa ce familia unuia dintre ei a cerut ajutor deoarece nu a mai putut lua legatura cu turistii. Cornoiu…

- EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Prima proba din competitie a fost castigata fara drept de apel de cei patru Razboinici, puncte importante au fost adjudecate de Ionut care nu s-a menajat deloc, in ciuda faptului ca era accidentat. EXATLON ROMANIA 10 APRILIE LIE VIDEO ONLINE…

- Salvamontistii au intervenit, ieri, pentru recuperarea unui turist ranit in zona Simbata din masivul Fagaras. Pentru transportarea victimei la un spital din Tirgu Mures a fost solicitat ajutorul unui elicopter SMURD. Potrivit presedintelui Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania,…

- Salvamontistii intervin, duminica, pentru salvarea unui turist ranit in zona Sambata din masivul Fagaras, fiind solicitat ajutorul unui elicopter SMURD pentru transportul victimei la un spital din Targu Mures. Presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, duminica,…

- Salvamontiștii intervin, duminica, pentru a salva un turist ranit in Munții Fagaraș, in zona Sambata. La fața locului a fost solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru a transporta victima la spitalul din Targu Mureș. Barbatul este ranit la coloana și nu poate fi transportat decat cu ajutorul…

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Un barbat, de 38 de ani, din comuna Bolbosi, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente si violare de domiciliu, a fost retinut pentru 24 de ore de oamenii legii. Politistii au fost sesizati luni cu privire ...

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s-a incalzit si exista pericol de avalansa. Citeste si O fetita de 10 ani ajuns la spital, dupa…