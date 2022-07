Lukașenko se laudă în fața Occidentului: Suntem SINGURA ȚARĂ care îi sprijină pe ruși Președintele al Belarusului, Alexandru Lukașenko, se lauda in fața Occidentului și spune ca țara sa este singura care continua sa il susțina pe Vladimir Putin. Președintele din Belarus a spus ca o singura armata a fost creata de mult in uniunea Belarusului și Rusiei și ca a „determinat cu mult timp in urma” participarea Belarusului la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. “Suntem singura țara care ii sprijina pe ruși in aceasta lupta. Cei care ne reproșeaza, nu știați ca avem cea mai stransa alianța cu Federația Rusa? Cu statul cu care construim un singur, stat puternic, independent – ​​Un stat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, fostul președinte de țara, și unul dintre cei mai apropiați ai lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului.…

- In timp ce presedintele rus e ocupat sa pregateasca raspunsuri pentru „Linie directa cu Vladimir Putin", secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrushev, considerat de analisti succesorul lui Putin, vine cu o „oferta" de pace. Acesta le-a tinut un discurs ambasadorilor straini cu care s-a intalnit…

- Rusia este gata sa fie prima care lanseaza un atac nuclear „daca exista o amenințare reala la adresa existenței sale”, a declarat Alexei Juravlev, prim-adjunct al Comitetului de Aparare al Dumei de Stat, intr-un interviu pentru agenția URA . In opinia sa oficialului rus, Statele Unite provoaca Rusia…

- Kremlinul respinge acuzatia formulata de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia Rusia foloseste aprovizionarea cu gaze naturale ca instrument de santaj, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a oprit exporturile de gaze catre Polonia si Bulgaria, relateaza The Guardian.…

- Agenția de știri rusa de stat Ria Novosti cere deschis o mobilizare generala in Federația Rusa intrucat luptele din Ucraina se lungesc, „iar Occidentul depune acum toate eforturile pentru a se asigura ca conflictul dureaza cat mai mult posibil, pompand Ucraina cu arme și incurajand-o din punct de vedere…

- Președintele Belarusului, Alexandru Lukașenko, a respins, in cadrul unei conferințe susținute, miercuri, la Vladivostok, posibilitatea ca țara sa sa devina parte a Rusiei, precizand ca cele doua „state independente” vor construi impreuna o „unitate”, informeaza Interfax.ru . „Ei (n.r. – SUA și UE) spun…

- Președintele Belarusului, Alexandru Lukașenko, a respins, in timpul unei conferințe susținute, miercuri, la Vladivostok, posibilitatea ca țara sa devina parte a Rusiei, precizand ca cele doua „state independente” vor construi impreuna o „unitate”, informeaza Interfax.ru . „Ei (n.r. – SUA și UE) spun…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in timpul discursului sau de sambata tarziu ca agresiunea Rusiei nu s-a limitat niciodata doar la Ucraina, ci intreaga Europa a fost o ținta. Zelenski cere din nou Occidentului sa impuna un embargo complet asupra produselor energetice rusești și sa…