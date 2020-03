Lucian Mîndruță, mesaj tulburător despre soția sa, care este medic: „Are o singură mască” Lucian Mindruța a postat un mesaj tulburator pe rețelele de socializare. Jurnalistul și prezentatorul de televiziune, in contextul epidemiei de coronavirus, a dezvaluit un episod emoționant legat de soția sa, Ioana, care este medic neurolog la un spital din Capitala. Lucian Mindruța, in varsta de 52 de ani, a povestit despre empatia de care da dovada soția sa in aceste momente și, totodata, a atras atenția acelora care judeca medicii fara sa cunoasca realitatea din spate: „M-am trezit la patru, de grija. Soția mea, pe la 6. S-a spalat și-a facut bagajul: haine pentru cateva zile, in caz ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

