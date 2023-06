Lotul României pentru meciurile cu Kosovo şi Elveţia din preliminariile EURO 2024 Dupa doua victorii in luna martie, in Andorra si cu Belarus, acasa, nationala Romaniei continua in iunie parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania, informeaza FRF. Vineri, 16 iunie, ora 21:45, stadion Fadil Vokrri (Pristina): KOSOVO – ROMANIA Luni, 19 iunie, ora 21:45, Swissporarena (Lucerna): ELVETIA – ROMANIA Selectionerul Edward Iordanescu a convocat 26 de jucatori pentru jocurile din aceasta luna: Portari Stefan TARNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanta, 0/0), Horatiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0) Fundasi Andrei RATIU (Huesca | Spania,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

