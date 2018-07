Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Londra a lansat joi primul sau plan de actiune menit sa convinga mai multi rezidenti sa mearga pe jos in oras, potrivit Reuters. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca vrea sa transforme capitala Marii Britanii in orasul cel mai prietenos cu pietonii, ca parte dintr-o…

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, lânga cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentându-l pe Donald Trump ca pe un bebelus în scutece, informeaza agentia de presa dpa. "Sistemul strâmb, fals, a aruncat cu tot…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Premierul britanic Theresa May îi va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei în timpul vizitei pe care liderul american o va efectua în Marea Britanie în luna iulie si a propus ca întrevederea cu acesta sa fie gazduita de…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, le-a propus oficialilor sa introduca o serie de zile in care masinile sa aiba interdictie pe anumite strazi sau in anumite zone ale capitalei britanice, intr-o noua incercare de a combate poluarea excesiva, potrivit Reuters.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, le-a propus oficialilor sa introduca o serie suplimentara de zile in care masinile sa aiba interdictie pe anumite strazi sau in anumite zone ale capitalei britanice, intr-o noua incercare de a combate poluarea excesiva, potrivit Reuters. Khan a introdus deja…

- Cu doar trei zile inainte de nunta mult asteptata a printului Harry si a lui Meghan Markle, statuile din ceara, in marime naturala, ale celor doi si-au facut aparitia miercuri la Windsor, relateaza Reuters. O echipa de la muzeul de ceara Madame Tussauds a prezentat statuile celor doi pe podul care leaga…